TMW - Italia U21, il dubbio di Di Biagio: due ballottaggi, Zaniolo protagonista

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Ronzulli

© foto di Federico Gaetano

L'Italia Under 21 si prepara ad aprire l'Europeo di casa, domani contro la Spagna. Quanto alla formazione, sono due i dubbi per il ct Luigi Di Biagio, che in conferenza stampa ha annunciato Alex Meret come portiere titolare. Resistono due ballottaggi, in realtà entrambi legati al nome di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore della Roma ha tre strade davanti a sé: può essere titolare a centrocampo da interno, o in attacco da esterno. Oppure partire dalla panchina. A seconda dei casi, con Barella e Pellegrini già certi in mediana, Chiesa e Kean altrettanto in attacco, Zaniolo si gioca il posto con Rolando Mandragora e Patrick Cutrone. Due posti per tre maglie, se li giocano Zaniolo (che può occuparli entrambi), Mandragora e Cutrone.