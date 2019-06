TMW - Italia U21, Mandragora: "Situazione inaspettata, testa al Belgio"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Ronzulli

Il capitano dell'Under 21 Rolando Mandragora ha parlato in zona mista dopo il ko con la Polonia. Queste le parole raccolte da TMW: "Non ci aspettavamo questa situazione, sicuramente volevamo ottenere un risultato diverso. Non siamo riusciti a finalizzare come volevamo, adesso dobbiamo fare una buona partita contro il Belgio e sperare negli altri risultati. Lo stato d'animo non è dei migliori, ma adesso dobbiamo pensare solo alla sfida con il Belgio: siamo ancora in corsa, possiamo dire ancora la nostra. L'occasione nel primo tempo? Purtroppo non sono riuscita a colpirla bene, mi dispiace. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Nella ripresa c'è stata un po' di confusione perché volevamo riprendere la partita. Ci siamo fatti prendere dal momento e purtroppo è arrivata la sconfitta. Noi siamo pronti per buttare il cuore oltre l'ostacolo, ovviamente però dobbiamo sperare nel risultato delle altre. Pensiamo solo alla nostra partita: lo spogliatoio è compatto, abbiamo voglia di rivalsa per vincere e passare il turno. La Polonia? Erano schiacciati dietro, dal campo avevamo questa sensazione. Abbiamo provato qualche uno contro uno sull'esterno. Sicuramente, visto che non abbiamo segnato, qualcosa abbiamo sbagliato".