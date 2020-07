tmw Jorginho alla Juventus, idea sempre viva: il punto sulla trattativa col Chelsea

vedi letture

Il regista per Maurizio Sarri, di Maurizio Sarri. Dal Chelsea, di Maurizio Sarri. Dal Napoli, di Maurizio Sarri. L'uomo che è stato centrale nel suo gioco e per il quale la Juventus è pronta ad accontentare il suo allenatore per il futuro. Vanno avanti, e lo fanno anche in questi giorni, i contatti con i Blues e con gli intermediari della trattativa per portare l'italo-brasiliano in bianconero. Frenate, accelerate, un tira e molla sulla valutazione ma una volontà chiara. Di tutte le parti in causa, sembra.

I soldi di Jorginho ed Emerson Palmieri per Havertz Il Chelsea non ha l'obbligo di far partire Jorginho ma certamente il suo addio faciliterebbe l'acquisto multimilionario di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. I Blues, dopo Hakim Ziyech e Timo Werner, vogliono regalare il terzo colpo da 90 (come i milioni a cui si potrebbe chiudere l'affare con le Aspirine) a Frank Lampard. Più semplice arrivarci con più cash in tasca, per questo l'idea è quella di far partire alcuni giocatori in rosa tra cui Emerson Palmieri, sul quale c'è con forza l'Inter, e Jorginho.

Lo vuole Sarri Il tecnico non ha mai nascosto la stima per il regista e lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l'estate. Chiaro che tutto sia legato al futuro dell'allenatore ma la Juventus non lo ha messo in discussione e la conferma non sarebbe legata al Lione, nonostante gli equilibri chiaramente potrebbero iniziare a traballare in caso di tonfo importante. La Juventus ha proposto Aaron Ramsey al Chelsea che però vorrebbe solo cash, da capire se la Juve rilancerà con altre contropartite.

Formula... Cuadrado? Jorginho rappresenta l'identikit perfetto e desiderato da Sarri e gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia rendono tutto più semplice. Con addirittura la possibilità di un'operazione "alla Cuadrado", dunque, con il centrocampista che approderebbe in bianconero con un prestito pluriennale con futuro obbligo di riscatto.

Bentancur tra regista e mezzala Con Arthur che giocherà mezzala, tutto ruoterà attorno alla posizione di Rodrigo Bentancur. La sensazione è che Sarri lo metterà ancora sia al centro del centrocampo sia da mezzala. Lui con Arthur e magari Jorginho o basso al posto dell'italo-brasiliano. Ecco l'idea di Sarri e della Juventus. Anche se l'affare non è certamente fatto, ma va avanti.