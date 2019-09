Fonte: Dall'inviato a Torino, Giovanni Albanese

La Juventus è in campo in questi minuti alla Continassa per l'allenamento in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid. Pjanic - in dubbio dopo il ko di Firenze - si sta allenando con il resto dei compagni. Da segnalare anche la presenza di Agnelli a colloquio con Storari (entrato nello staff bianconero. Al termine della seduta la Juve pranzerà al JTC e nel pomeriggio partirà per Madrid.