tmw Juve-Atalanta, accordo vicino per Muratore: il giocatore a Bergamo a titolo definitivo

Juventus e Atalanta sono molto vicine a chiudere l'accordo per Simone Muratore, centrocampista classe 1998 cresciuto nel vivaio bianconero e valorizzato negli ultimi due anni nell'Under 23 in Serie C. Il club nerazzurro non era l'unico ad aver messo gli occhi sul ragazzo ma è stato il più lesto a trovare l'accordo sia con la Juve e con l'entourage del calciatore. L'ex capitano della Primavera bianconera è aggregato in pianta stabile alla prima squadra, e lavora alla Continassa sotto l'attenta osservazione di Maurizio Sarri che qualche mese fa gli ha concesso pure l'esordio in Champions League a Leverkusen. Per Muratore si aprono definitivamente le porte della Serie A, per Juve e Atalanta potrebbe non essere l'unico affare nella prossima finestra di calciomercato. La formula sarebbe quella del trasferimento a titolo definitivo