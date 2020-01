TMW - Juve-Barça, lo scambio Marques-Pereira si chiude in settimana

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus è pronta a chiudere lo scambio tra Alejandro Marques, attaccante classe 2000 di proprietà del Barcellona, e Matheus Pereira, pronto a compiere il tragitto inverso e rinforzare il Barça B, ma dal 2020-21, restando dunque in prestito al Dijon fino all'estate. Parti in contatto, si può definitivamente chiudere in settimana.