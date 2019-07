TMW - Juve, Buffon termina le visite. L'abbraccio del popolo bianconero

Entusiasmo che non scema al J Medical, a dispetto del caldo afoso: all'uscita di Gigi Buffon vero boato da parte dei tifosi, ebbri di gioia per aver ritrovato uno dei simboli di questo periodo storico eccezionale per la Vecchia Signora. Autografi, abbracci, selfie, tutto come da menù quando un grande campione sbarca in città e Buffon non fa certo eccezione.

#Juve, grande entusiamo per il ritorno di #Buffon: finite le visite mediche per il portiere che torna in bianconero #TMW #calciomercato pic.twitter.com/XDgjQEfhZl — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 4 luglio 2019