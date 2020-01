Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can si avvicina al Borussia Dortmund. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in casa Juventus cresce la fiducia per il buon esito dell'operazione che porterebbe il centrocampista a vestire la maglia neroverde. La fumata bianca è attesa per le prossime ore, con i bianconeri che continuano a chiedere 30 milioni di euro e con i tedeschi che potrebbero arrivarci inserendo bonus facilmente raggiungibili.