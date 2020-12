tmw Juve in pole per Reynolds, il ct degli USA: "Laterale offensivo, fa già la differenza"

Non solo Weston McKennie. Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha descritto anche il nuovo obiettivo Made in USA della Juventus nell'intervista esclusiva rilasciata oggi a TMW: "Bryan è un calciatore con eccellenti qualità offensive. È molto giovane, ma ha già dimostrato di essere uno che fa la differenza in campo. Parliamo di un laterale destro che ama attaccare tutta la fascia e che, oltre a essere protagonista col FC Dallas in MLS, ha fatto non a caso con successo tutta la trafila delle nostre nazionali giovanili", le sue dichiarazioni sul laterale classe 2001.

Sono tanti i giovani talenti americani che in questa nuova epoca calcistica stanno conquistando l'Europa: cos'è cambiato negli ultimi anni secondo lei?

"Semplice, oggi abbiamo davvero un gran numero di giovani calciatori americani dal grande potenziale. Non sarei sorpreso se nella vostra Serie A dovesse arrivarne presto un altro...".