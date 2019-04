TMW - Juve, l'Atletico fissa il prezzo per Savic: serviranno 50 milioni di euro

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Stefan Savic è uno dei più chiacchierati in ottica Juventus. Il difensore montenegrino dell'Atletico Madrid è uno dei profili, insieme a De Ligt, Hummels, Varane e Umtiti, seguiti da Fabio Paratici per rinforzare la difesa bianconera del futuro, ma la valutazione fatta dai Colchoneros al suo cartellino è di quelle importanti. Secondo quanto raccolto da TMW infatti per portarlo via da Madrid serviranno non meno di 50 milioni di euro.