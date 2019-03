TMW - Juve, occhio al PSG. I parigini provano lo scatto nella corsa a De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus, ma non solo. Matthijs De Ligt, difensore e capitano dell'Ajax prossimo avversario in Champions proprio dei bianconeri, è il grande obiettivo di mercato di Fabio Paratici in vista della prossima estate. I discorsi fra i due club vanno avanti da tempo, oramai da circa un anno, e la prossima sessione estiva sarà quasi certamente quella giusta per un suo addio ai Lancieri. Ma come detto la Juventus dovrà battere un'agguerrita concorrenza per assicurarsi il cartellino del classe '99, valutato dall'Ajax non meno di 65 milioni di euro.

Il Barcellona è su di lui da mesi e nell'ambito dell'operazione De Jong (già conclusa e certificata dalle firme) ha posto le basi anche per la trattativa legata al difensore (in estate lasceranno i blaugrana Vermaelen per scadenza contratto, Murillo per fine prestito e Todibo in prestito).

Ma nelle ultime settimane, secondo quanto raccolto da TMW, è il PSG il club che ha mosso i passi più concreti per l'olandese avvicinandosi in maniera importante alla richiesta economica fatta dall'Ajax. Una concorrente, per Juve e Barça, che fino ad oggi era sembrata presente ma defilata e che ora si inserisce a pieno titolo nella corsa al giocatore. Anche perché il fattore economico, che per certi versi potrebbe frenare i bianconeri, non sarebbe chiaramente un problema per il club di Parigi.

Una decisione definitiva ad ogni modo è stata rimandata ai prossimi mesi con l'Ajax che, nell'eventualità di offerte di pari entità, sembra intenzionato a lasciare la decisione nelle mani del giocatore e del suo entourage.