Fonte: da Milano, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomeriggio denso di incontri per la Juventus e per Fabio Paratici a Milano. Pochi istanti fa è arrivato nel centro della città anche Gabriele Giuffrida, intermediario della trattativa per Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan ma non solo. Ha anche curato, tra le altre, Stefano Sturaro dalla Juventus al Genoa e adesso è nell'hotel sede degli incontri bianconeri. Nel pomeriggio summit anche con l'entourage di Mehdi Benatia, Mohammed Sissoko e Housseine Kharja, col marocchino al passo d'addio. Tra gli incontri, anche quello con Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Sime Vrsaljko e Bryan Cristante ma tra gli intermediari dell'affare con l'Inter per Luka Modric. Tanti volti noti nel mondo del mercato nell'hotel dove presenzia la Juventus: Fabrizio De Vecchi, agente di Danilo e tra i più importanti intermediari con il mercato spagnolo. Poi Claudio Vigorelli, procuratore tra gli altri di Nicolò Zaniolo e tra gli intermediari di Hector Herrera con l'Italia, anche se pare che questi non fossero a Palazzo Parigi per un contatto con Paratici ma per un saluto a Marco Storari. In un pomeriggio dove continuano ad arrivare le dirigenze e dove già in mattinata non sono mancati i volti noti delle trattative internazionali...