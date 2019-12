Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio col Sassuolo e primo posto perso per la Juventus di Miralem Pjanic, presente al Gran Galà del Calcio. Il bosniaco non fa certo drammi: "Non siamo ancora a metà stagione. Abbiamo affrontato tanti avversari forti, l'Inter sta facendo altrettanto bene. Siamo a un punto non a dieci, la stagione è lunga e ci dispiace di aver perso punti ieri. Ma continueremo a provare a vincerle tutte. Andremo avanti obiettivo dopo obiettivo, l'importante sarà vincere le partite secche e gli avversari diretti. Li aspetteremo e giocheremo con la consapevolezza di poter vincere".

CR7 fuori dal podio del Pallone d'Oro.

"Non è abituato. Ci dispiace, è stato negli ultimi anni il migliore al mondo. Ha fatto tantissime cose nella sua carriera e tantissime cose nel calcio".