TMW - Juve, visite terminate per Cancelo. I tifosi: "Resta con noi"

Fonte: Da Torino, Giovanni Albanese

I tifosi della Juventus vogliono trattenere Gonzalo Higuain e Joao Cancelo. Almeno quelli presenti all'esterno del J Medical. Dopo la manifestazione d'affetto per il Pipita (clicca qui per il video), arriva anche quella per l'esterno portoghese che sembra destinato al trasferimento al Manchester City di Pep Guardiola. Intanto l'ex Inter ha sostenuto le visite mediche di rito con il club campione d'Italia, in attesa di capire quale sarà il suo avvenire.