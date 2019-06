TMW - Juventus, a Madrid anche l'entourage di Pochettino: la situazione

Fonte: dall'inviato Marco Conterio

A Madrid, come era lecito attendersi, c'è anche l'entourage di Mauricio Pochettino: bocche cucite sul futuro, è stato semplicemente ribadito che il rapporto con il Tottenham è eccellente e l'attenzione è solo sulla partita di oggi. L'intenzione è quella di non muoversi da Londra e la clausola non sarebbe valida per questa estate, non una gran notizia per la Juventus, anche se tutto sarà più chiaro solo dopo la disputa della finale di stasera tra Spurs e Liverpool. Questo da noi raccolto nell'ambito degli incontri frenetici che si stanno susseguendo a Madrid.