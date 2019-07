TMW - Juventus, anche Khedira non prenderà parte alla tournée

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si allunga la lista dei giocatori della Juventus che non prenderanno parte alla tournée negli Stati Uniti. Dopo Douglas Costa e Ramsey infatti anche Sami Khedira, come raccolto dalla nostra redazione, non farà parte della spedizione oltreoceano. Il tedesco in un primo momento doveva unirsi ai compagni direttamente negli USA, mentre ora non partirà più. Un possibile segnale che la sua avventura in bianconero è agli sgoccioli e che potrebbero esserci novità a breve.