tmw Juventus, CR7 is back: il portoghese è alla Continassa. Primo giorno con Pirlo

Inizia oggi la nuova stagione della Juventus e inizia oggi un'altra stagione di Cristiano Ronaldo in bianconero. Il portoghese è arrivato in questi istanti alla Continassa, dove i compagni di squadra si stanno ritrovando oggi per il primo giorno di lavoro agli ordini di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus terrà, domani alle ore 15, la sua prima conferenza stampa da tecnico in carica.