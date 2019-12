TMW - Juventus, De Ligt: "Champions o Serie A? Vogliamo vincere tutto"

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, premiato stasera con il "Premio Kopa" per il miglior U21 al mondo a margine della serata per il Pallone d'Oro a Parigi, ha parlato dei successi personali ma anche del club bianconero:

Cosa significa vincere questo premio per lei?

"Sono molto contento perché per me questo è un grande onore. Ho lavorato molto per arrivare a questo traguardo".

C'è qualcuno che vuole ringraziare?

"Voglio ringraziare la mia fidanzata, la mia famiglia e i miei compagni dell'Ajax oltre a quelli della Juventus.

In campionato si è accesa una grande sfida contro l'Inter, cosa si aspetta dal resto della stagione?

"Sarà una sfida difficile perché l'Inter è una grande squadra con grandi calciatori. La stagione però è lunga e per noi conta solo vincere".

Preferirebbe vincere la Champions o il campionato?

"Non faccio queste distinzioni. Il campionato è importante come lo è la Champions League. Non c'è niente da scegliere, sono importanti tutti, anche la Coppa Italia: vogliamo vincere tutto".

C'è qualcuno a cui si sta ispirando magari per vincere il Pallone d'Oro in futuro?

"Ormai i difensori sono molto quotati nel Pallone d'Oro, basta vedere ciò che ha fatto Van Dijk che è una fonte d'ispirazione. Fortunatamente anche alla Juventus ci sono difensori di livello mondiale che mi permetteranno di crescere e diventare ancora più forte".