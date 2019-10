TMW - Juventus, Higuain in ospedale dopo il colpo alla testa subìto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Problemi alla testa per Gonzalo Higuain: l'argentino è rimasto in campo nella sfida al Lecce nonostante un colpo alla testa piuttosto forte che lo ha fatto sanguinare, ma a fine partita si è accasciato a terra ed è stato portato via in barella pur non avendo mai perso conoscenza. Verrà portato in ospedale per degli esami e non è esclusa una TAC visto il forte colpo alla testa subìto.