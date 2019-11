TMW - Juventus, il Porto fa sul serio per Mota Carvalho: i dettagli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sette gol in quattordici gare. Una media di uno ogni centocinquantotto minuti. Dany Mota Carvalho, riferimento dell'attacco della Juventus Under 23, è nel mirino del Porto. Che lo ha seguito anche con l'Under 21 lusitana dove, in tre gare, ha segnato tre reti. Nato in Lussemburgo ma di passaporto portoghese, preso in estate dalla Virtus Entella, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in terra lusitana, il Porto vorrebbe fare sul serio per Mota Carvalho con un'offerta importante a breve.