TMW - Juventus, la lista degli epurati: quattro di Allegri, due dal club

© foto di Federico Gaetano

Massimiliano Allegri, nelle condizioni poste alla Juventus, ha fatto una lista di giocatori che vanno ceduti per due motivi: fare cassa e rimanere competitivi. Il primo nome è quello di Paulo Dybala, con l'Atletico Madrid pronto a offrire parte dei milioni derivati dalla cessione di Griezmann (precisamente 70) e l'Inter che guarda interessata. Poi Joao Cancelo, tra like malandrini e insoddisfazione nemmeno troppo latente. Infine due insospettabili come Mario Mandzukic e Sami Khedira, in parabola discendente negli ultimi mesi, fra infortuni e carta d'identità non troppo verde.

DOUGLAS COSTA E ALEX SANDRO - Nella lista non ci sarebbero i due brasiliani, ma è un condizionale d'obbligo. In quel caso è il club a volerli cedere, soprattutto perché hanno richieste e un valore alto. L'ex Bayern piace sia all'Inter che al Milan, ha un ingaggio da top ma può essere preso a relativamente basso prezzo, considerando che per Everton - per dirne uno - chiedono almeno 40 milioni dopo averne rifiutati 35 dal City. Poi Alex Sandro, con Paratici che punta su Spinazzola e vorrebbe fare una plusvalenza per chi, un anno fa, era entrato nelle mire del Chelsea. C'è il Paris Saint Germain.