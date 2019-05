Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha così parlato dalla zona mista dell'Allianz Stadium dopo il pareggio interno contro l'Atalanta: "Ci sentiamo abbastanza spesso con Buffon, e per me è sempre speciale quando posso incontrarlo. Allegri? Ha pianto abbastanza, era molto emozionante ed è normale che sia così. Sono stati due-tre giorni belli ma anche strani, dopo cinque Scudetti è strano vederlo andare via, ma gli facciamo un grande in bocca al lupo. Pinsoglio? Grande ragazzo, tra tutti noi portieri è il più forte e sono contento di farlo giocare la prossima. De Rossi? Ho fatto due anni con lui alla Roma, è un grande uomo e grande capitano".