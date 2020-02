vedi letture

tmw Kaio Jorge il nuovo crack del calcio brasiliano. C'è la Juventus sul 9 del Santos

Kaio Jorge è quello che negli Stati Uniti verrebbe definito come The next big thing. Un prescelto, uno di quelli benedetti dalla Dea Eupalla. A sedici anni è già tra i più giovani calciatori d'ogni tempo ad aver giocato con la maglia del Santos. Cinque gol e sette gare nell'ultimo Mondiale Under 17, Kaio Jorge Pinto Ramos da Olinda è un attaccante centrale moderno, tecnico, rapace.

La Juventus c'è La squadra che lo ha seguito con maggior attenzione e che ne ha sottolineato il nome in rosso è la Juventus. Che per il futuro cerca crack e prospetti capaci di inserirsi in rosa e di diventare campioni di livello assoluto. E' lo step ultimo che vuol fare il mercato bianconero. Dopo l'acquisizione dei big, Cristiano Ronaldo su tutti, dopo l'acquisto dei migliori giovani, vedi De Ligt, l'intenzione di Paratici e del club è quella di anticipare adesso ulteriormente la concorrenza mettendo le mani sui migliori giovanissimi. Come Kaio Jorge.

Clausola da 50 milioni Il Chelsea lo ha visto da vicino al Mondiale Under 17. Ambidestro, centravanti accostato a Roberto Firmino, ha rinnovato il contratto a inizio 2019 fino al dicembre del 2022 con clausola da 50 milioni di euro. Il Santos, però, potrebbe venderlo anche in estate ma aspetta prima le Olimpiadi. Che potrebbero essere la vetrina decisiva dove la Juventus continuerà a seguirlo.