tmw Khedira e la Juve, ancora niente accordo sull'addio: il tedesco non molla

Sami Khedira non vuol dire ancora addio alla Juventus. Nonostante i tentativi di mediazione col fratello e agente del giocatore e la sensazione che le parti si stessero avvicinando, fino a questo esatto momento Khedira non ha ancora aperto all'addio. Non rinuncia ai 6 milioni percepiti a Torino, non fa sconti sulla buonuscita e non apre ad altre destinazioni. Dall'Inghilterra sono arrivate delle chiamate al suo entourage, è stato proposto al Paris Saint-Germain per rinforzare la batteria dei mediani ma ancora dice di no. La Juventus proverà ancora, stasera, domani e senza sosta, a convincerlo del contrario. Per liberare spazio salariale e, unendolo magari all'altra uscita pesante, di Douglas Costa, cercare di chiudere per un giocatore. Trattativa per Joaquin Correa della Lazio ma Claudio Lotito non molla, sull'altro binario è forte la possibilità di arrivare, previe cessioni, a Federico Chiesa della Fiorentina.