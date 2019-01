TMW - Kownacki ha già deciso: solo il Fortuna. La Samp preferirebbe l'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dawid Kownacki non ha cambiato idea: vuole solo il Fortuna Dusseldorf. Come raccontatovi negli scorsi giorni su queste pagine , il giovane attaccante della Sampdoria avrebbe preso già da tempo la sua decisione. Kownacki vuole la Bundesliga, vuole la Germania, anche e soprattutto per motivi familiari. Ecco perché, secondo quanto raccolto da TMW, i blucerchiati nelle ultime ore hanno riniziato a trattare la sua cessione al Fortuna. Nonostante l'intenzione iniziale del Doria fosse quella di dare in prestito Kownacki in Italia, a Cagliari o Empoli, incontrato anche nella giornata di oggi. Ancora tutto in bilico e decisione definitiva rimandata dunque alla Samp, che dovrà scegliere se accontentare o meno il classe '97.