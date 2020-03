tmw L'Europa chiama Renyer: Inter e Benfica seguono la stellina brasiliana del Santos

Un po' di Adriano, un po' di Ronaldo, naturalmente ancora con le dovute proporzioni. Renyer Luan de Oliveira Damasceno, in arte semplicemente Renyer, continua - a modo suo - a impressionare in Brasile, tanto nelle giovanili del Santos quanto nelle nazionali inferiori del suo Paese. Recentemente convocato dalla Verdeoro Under17, il talentoso attaccante classe 2003 ha appena cambiato agente (adesso lo segue Thiago Lima, già intermediario in Brasile per le operazioni Arana-Atletico Mineiro ed Emerson-Betis) ed è pronto così a infiammare il mercato europeo.

Su di lui fino a qualche mese fa c'era con forza il Benfica, adesso ci pensa anche l'Inter: scout di entrambe le squadre lo hanno infatti seguito da vicino nell'ultimo periodo, con risposte positive e incoraggianti da mandare ai loro superiori. Occhi puntati, dunque, sul possibile 9 del futuro brasiliano, che a luglio compirà appena 17 anni.