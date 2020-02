vedi letture

tmw L'ex Barça Toni Freixa: "Guardiola miglior tecnico del mondo. Juve? Trionferebbe anche lì"

Intervistato in esclusiva da TMW, lo storico ex dirigente ed ex candidato alla presidenza del Barcellona Toni Freixa ha parlato anche del futuro di Pep Guardiola, già dalla scorsa estate grande sogno della Juventus per la panchina: "A mio giudizio Guardiola è il miglior allenatore del mondo. È uno dei pochi tecnici che può decidere dove allenare. Se avrà voglia di lavorare in Serie A, sono sicuro che trionferà anche lì come ha già fatto in Spagna, Germania e Inghilterra con Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City".