L'ultima offerta del PSG per Skriniar: prestito con diritto di riscatto a 45 milioni. No dell'Inter

Milan Skriniar resterà all'Inter. Lo certifica la decisione di Antonio Conte di schierarlo dal primo minuto contro la Lazio, una decisione che arriva anche dopo gli ultimi risvolti di mercato che hanno visto il Paris Saint-Germain tornare alla carica, per l'ultima volta.

Per motivi di financial fair play, il PSG non può acquistare giocatori a titolo definitivo. E infatti sia Moise Kean (dall'Everton) che Danilo Pereira (dal Porto) arrivano a titolo temporaneo. Leonardo nelle ultime ore ha provato a mettere in piedi una operazione simile a quella che un anno fa portò Icardi a Parigi: prestito con diritto di riscatto, questa volta fissato a 45 milioni di euro. No secco dell'Inter, che questa estate avrebbe rinunciato al difensore slovacco solo per un'offerta da almeno 50 milioni di euro e a titolo definitivo. Offerta che non è arrivata, e quindi Skriniar continuerà a vestire la maglia nerazzurra.