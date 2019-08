© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frank Trimboli, agente che cura gli interessi di Fernando Llorente insieme al fratello dello spagnolo, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Fiorentina insieme a Dario Ristori dove incontrerà sia Joe Barone che Daniele Pradè. I viola provano a battere il Napoli e ad aggiudicarsi il centravanti ma servirà un'offerta molto importante.