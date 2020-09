tmw Lazio, allarme difesa a due giorni dal Cagliari. Patric assente dall'allenamento

Allarme in difesa per la Lazio a due giorni dalla gara di Cagliari. Oltre a Luiz Felipe e Vavro, oggi in campo non si è visto Patric: sul centro-destra si è mosso Armini, in caso pronto alla prima da titolare in A nella sua carriera. Assente per il terzo giorno a Formello anche Bastos, sempre più fuori dai piani della Lazio. Rispetto a ieri, quando era in permesso, è rientrato con i compagni Immobile mentre Inzaghi ancora deve rinunciare a Lukaku: senza il belga e con Fares ancora da ufficializzare, a Cagliari spazio a Marusic come quinto di sinistra.