tmw Lazio, Andreas Pereira alle visite mediche: nel pomeriggio la firma

Andreas Pereira è arrivato a Paideia per effettuare le visite mediche con la Lazio. Il giocatore era da giorni arrivato in città in attesa del via libera che è arrivato nella giornata di ieri. Il fantasista arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United.