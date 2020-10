tmw Lazio, Bastos ai saluti: va in Arabia Saudita. Lotito risparmia 2 milioni lordi

vedi letture

Bastos dice addio alla Lazio. Il difensore, in scadenza di contratto nel 2021, diventerà presto un nuovo giocatore dell'Al-Ain per una cifra di circa 800 mila euro. Il 28enne angolano era stato messo tra i cedibili nell'ultimo mercato, ma ha rifiutato le possibili destinazioni. Non rientrava più nel progetto biancoceleste, tanto che a Formello non l'hanno inserito né nella lista della Serie A e né in quella della Champions. Ora è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita, dove i club possono comprare nuovi giocatori fino al 4 novembre. Con il suo addio Lotito risparmierà 2 milioni di euro lordi di ingaggio.