tmw Lazio, Bastos ancora assente all'allenamento. Out anche Immobile: riposo concordato

Ciro Immobile non ha preso parte all'allenamento di oggi della Lazio. Nessun allarme in casa biancoceleste, visto che come appreso dalla nostra redazione il riposo era già stato concordato. Assente, per il secondo giorno consecutivo, anche Bastos, sempre più vicino all'addio.