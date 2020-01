Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una possibile partenza per la Lazio in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, è vicino l'addio di Valon Berisha con i biancocelesti. Il centrocampista kosovaro, contratto in scadenza nel 2023, nelle prossime ore dovrebbe definire l'accordo col Fortuna Dusseldorf, per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.