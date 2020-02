vedi letture

tmw Lazio, Cataldi: "Scudetto? Ne parliamo, sognare non fa male"

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha analizzato in zona mista la vittoria di oggi contro il Genoa. Questo quanto raccolto da TMW: "L'obiettivo oggi era portare a casa i tre punti. Non era facile contro un Genoa in salute, ma abbiamo fatto un'ottima prova e abbiamo fatto proprio ciò che dovevamo. L'episodio finale del rigore ha complicato un po' le cose, però direi che abbiamo giocato la partita che avevamo preparato".

Ma la Lazio non aveva una rosa corta?

"Bisogna vedere cosa s'intende per corta. Abbiamo un'ottima squadra sia a livello di titolari che di cosiddette seconde linee. Penso per esempio all'ottima gara di Vavro, che oggi ha giocato molto bene nonostante venisse da tanto tempo fuori. Lo stesso Jony ultimamente sta crescendo molto. Noi siamo questi, abbiamo una rosa di livello da tutti i punti di vista".

Scudetto possibile?

"Ne parliamo in maniera goliardica, è normale. Sognare non fa male, ma in qualsiasi campionato a febbraio non si risolve niente. Vedremo tra un mese-un mese e mezzo dove saremo. È chiaro che se alla fine saremo lì vicini alla Juve, proveremo a puntare allo Scudetto. Intanto siamo a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions, l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio anno".