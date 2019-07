© foto di Federico Gaetano

Lazio a caccia di rinforzi. L’ultima idea è il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez. Primi approcci tra le parti in corso, possibili sviluppi nei prossimi giorni quando potrebbero esserci dei contatti più approfonditi. La Lazio ci pensa, Gustavo Gomez è più di un’idea per la difesa...