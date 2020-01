Fonte: Dall'inviato, Riccardo Caponetti

Visite mediche nella clinica Paideia per Joaquin Correa, che sta svolgendo gli esami al polpaccio dopo l'infortunio nel derby. L'attaccante argentino - in attesa di conferme - dovrebbe rimanere fuori 10-15 giorni e tornare il 9 febbraio per la trasferta di Parma. Sicuramente ci sarà il 16 contro l'Inter all'Olimpico.