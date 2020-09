tmw Lazio, Inzaghi: "Per il rinnovo non c'è fretta. Mercato? Siamo in ritardo, la rosa è corta"

Simone Inzaghi, oggi ad Amatrice per il Premio Manlio Scopigno-Felice Pulici, ha parlato a lungo del mercato biancoceleste e dell'inizio di stagione della squadra, ma anche del proprio rinnovo contrattuale.

La Lazio ha una rosa meno ampia rispetto ad altre dirette concorrenti...

"Ne avevo già parlato. Stiamo lavorando per migliorare la rosa e ci stiamo attrezzando per avere più rotazioni. In questo momento tre partite in una settimana non ci volevano, purtroppo c'è stato il rinvio della prima giornata".

Hoedt e Fares sono a Roma ma non sono disponibili...

"C'è un problema di indice (di liquidità, ndr) e devono uscire dei giocatori per farne entrare altri. Ci sono cessioni che non si sbloccano e ci stanno rallentando il mercato. Siamo in ritardo, dobbiamo lavorare bene in questi giorni. Peccato che non avremo a disposizione nuovi acquisti contro Atalanta e Inter. Siamo corti, c'è anche Luiz Felipe che è infortunato. Ma sono convinto che dopo il mercato e la sosta saremo più completi".

Andreas Pereira lo conosci?

"Lo conosco, è un giocatore di qualità che ci potrebbe aiutare tantissimo. Non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la fortuna di avere Tare che ci sa fare, vedremo se arriverà a no".

Con Lotito i rapporti sono cambiati?

"Non c'è alcun problema, il rapporto è lo stesso dal 2004, da quando ci siamo conosciuti. Ognuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi. Con il presidente c'è grandissimo rispetto e ci sono confronti quasi quotidiani. Non c'è nessuna fretta di rinnovare il contratto"

Sul Benevento di Pippo Inzaghi:

"Secondo me si può salvare. La società è organizzata e c'è un ottimo allenatore con uno staff preparato. È chiaro che le neopromosse siano sempre le più accreditate per retrocedere, ma sono convinto che se la giocheranno fino alla fine".