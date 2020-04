tmw Lazio, Lucas Leiva si opera al ginocchio: 30 giorni di stop circa

Vista la pausa forzata del campionato causa Coronavirus, Lucas Leiva, pilastro della Lazio di Simone Inzaghi, ha sfruttato il tempo libero per un intervento di pulizia al menisco più volte rimandata. Il brasliano si sta operando questa mattina al ginocchio e il tempo di recupero dovrebbe essere di un mese, in tempo dunque per una ipotetica ripresa per il termine di maggio.