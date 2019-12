TMW - Lazio, Luis Alberto in gruppo. In Supercoppa ci sarà

Fonte: Riccardo Caponetti

In vista della Supercoppa la Lazio tira un sospiro di sollievo per quanto riguardo le condizioni di Luis Alberto. Lo spagnolo questa mattina ha sostenuto dei controlli dopo i problemi accusati nel match contro il Cagliari, ma successivamente ha svolto la sessione di allenamento in gruppo. Nessuna preoccupazione, dunque, in vista della Supercoppa contro la Juventus. Gli unici indisponibili per la gara di Riyad sono Lukaku e Vavro.

Per quanto riguarda la formazione l'unico ballottaggio in essere è quello fra Patric e Luiz Felipe per la terza maglia della retroguardia nel consueto 3-5-2.