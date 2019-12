© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Senad Lulic e la Lazio, possibile addio a fine stagione. Il centrocampista biancoceleste non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e il suo futuro potrebbe essere in Bosnia. Così la Lazio si cautela: tornerà Sofian Kiyine, tesserato in estate e girato alla Salernitana dove s’è dimostrato uno degli elementi di punta della Serie B. Biancocelesti pronti a riabbracciare l’ex Chievo: il prossimo anno si giocherà le sue carte a Formello. E Lulic sembra pronto a dire addio...