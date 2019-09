© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo Milinkovic-Savic nei pensieri della dirigenza laziale. Se il rinnovo per il serbo è già in plancia da mesi, nei giorni scorsi si è iniziato a parlare anche per lo spagnolo Luis Alberto. Nei mesi scorsi ha chiesto più volte, in caso di proposta interessante da parte del Siviglia, di potere tornare in patria, con un ritocco contrattuale di alto livello.

OBIETTIVO 2024 - L'intenzione ora è quella di adeguare il contratto di Luis Alberto per non rischiare né malumori né sorprese. L'iberico, perno del centrocampo di Simone Inzaghi, andrà a percepire uno stipendio di 2,5 milioni di euro annui, con prolungamento di due anni rispetto a quello pattuito finora, cioè fino al 30 giugno 2024.