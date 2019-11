TMW - Lazio, Parolo: "Il girone era alla nostra portata, c'è rammarico"

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto in zona mista dopo il ko con il Celtic. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Purtroppo creiamo tante occasioni ma non riusciamo a segnare. Le altre squadre invece alla prima occasione ci puniscono. In campionato non succede, questa è l'Europa e lo sapevamo. La colpa è nostra, non siamo riusciti a segnare un gol più degli avversari in due partite con il Celtic. Meritavamo di vincere entrambe le gare o al massimo non dovevamo uscire sconfitti nel doppio confronto".

Approccio diverso fra Europa League e campionato?: "Le occasioni sono sempre le stesse, magari in campionato riusciamo a capitalizzare meglio. In tutte le altre partite, a parte col Cluj, meritavamo di vincere".

Speranze minime di passare il turno?: "Abbiamo 6 punti di svantaggio, possiamo vincere con il Cluj ma se loro pareggiano con il Celtic all'ultima giornata, passano entrambe".

Il Celtic?: "È una squadra tosta e fisica che ti concede tante occasioni, ma noi non siamo stati bravi, non siamo riusciti a capitalizzare le occasione avute".

Il girone?: "Grave uscire in un girone alla nostra portata. Ce la siamo giocata con tutte, e non meritavamo la sconfitta contro nessuna squadra".

Snobbare la competizione?: "Non l'abbiamo fatto, abbiamo lottato e dato tutto. Al Celtic Park abbiamo preso botte e legnate da tutti, non siamo andati a fare una passeggiata. L'Europa purtroppo è questa, dobbiamo essere più cinici".

Il campionato?: "L'Europa League era il nostro obiettivo, c'è rammarico. Ora pensiamo al campionato, ma è meglio giocare che riposare. Se giochi per vincere cresce la mentalità, sono mancati i piccoli dettagli che in Europa fanno la differenza".