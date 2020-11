tmw Lazio, primo allenamento per Immobile. Luis Alberto presente nelle prove tattiche

Primo allenamento in gruppo dopo l’isolamento per Ciro Immobile, che ha partecipato all’intera seduta della Lazio a Formello. Dei nazionali, si sono rivisti in campo soltanto Correa e Akpa Akpro, mentre mancano ancora all’appello Alia, Acerbi, Marusic e Muriqi. Spicca nella prove tattiche la presenza tra i titolari di Luis Alberto, che la scorsa settimana aveva fatto infuriare la società per l’infelice uscita social sugli stipendi. Differenziato per Escalante, assente anche Milinkovic, positivo al Covid-19.