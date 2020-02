Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre notizie positive e una negativa per mister Inzaghi, che a due giorni da Parma-Lazio vede Correa e Cataldi allenarsi di nuovo in gruppo per il secondo giorno consecutivo. I due, recuperati dopo i rispettivi problemi al polpaccio, dovrebbero essere a disposizione al Tardini. Buone sensazioni anche da Caicedo: uscito acciaccato dal match di mercoledì col Verona, è tornato regolarmente in campo. Ansia invece per Lulic, che questa mattina si è fatto controllare la caviglia in Paideia e nel pomeriggio non ha lavorato sul terreno di gioco. Lo staff medico proverà a recuperalo entro domani, altrimenti al suo posto giocherà Jony. Saranno squalificati Milinkovic (al suo posto Parolo) e Radu: in difesa è ballottaggio a tre tra Luiz Felipe, Bastos e Patric per i due posti accanto ad Acerbi