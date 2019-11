TMW - Lazio, Strakosha: "Critiche? non mi interessano. Crediamo nell'UCL"

Fonte: Dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha commentato così in zona mista il match vinto contro il Lecce: “Oggi abbiamo giocato bene, meritavamo la vittoria. Abbiamo sofferto forse un po' alla fine, abbiamo mollato un pochino, ma era importante il risultato e che ora siamo al terzo posto”.

Cosa vi ha messo in difficoltà? “Abbiamo perso forse qualche duello aereo e non abbiamo gestito bene qualche contropiede, solo quello”.

Il colpo di testa di Babacar? “La cosa importante è che non sia entrata. Il rigore contro? Per me non era rigore, però c'è la VAR, sicuramente hanno visto qualcosa che io non ho visto. Sono contento di averlo parato. Siamo felici per la vittoria, per l'Europa meno. Abbiamo altre due partite in Europa dove dobbiamo dare il massimo, poi vedremo quello che succederà”.

Come stai? “Ho qualche problema, giochiamo al calcio e non c’è nessuno al 100%. Io sono felice e cerco di aiutare la mia squadra”.

Le critiche? “Non mi interessano proprio. Se dovessi vivere ascoltando tutte le critiche non vivrei. So di avere un ruolo importante, bisogna avere ancora più personalità ma quello mi carica ancora di più”.



Credi nella Champions? “Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo quali errori abbiamo commesso nelle scorse stagioni e non dobbiamo ripeterli".