TMW - Lazio, Tounkara finisce nel mirino del Catania

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bussa anche una big di Serie C alle porte della Lazio per Mamadou Tounkara. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dei sondaggi di Cosenza e Juve Stabia, ma secondo quanto raccolto nelle ultime ore per il classe 1996 reduce dal prestito allo Schaffhausen sarebbe finito nel mirino del Catania, con il Livorno spettatore interessato alla finestra.