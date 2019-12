TMW - Lazzari: "Quando la Lazio gioca così è uno spettacolo guardarla"

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari ha parlato in zona mista dopo il successo sull'Udinese: "Oggi era la mia terza partita in sette giorni. Sinceramente all'inizio non mi sentivo molto bene poi mi sono scaldato e la stanchezza non l'ho neanche sentita"

Primo tempo superlativo.

"Quando la Lazio gioca così è uno spettacolo guardarla. Nel primo tempo abbiamo creato tanto poi nella ripresa abbiamo gestito il risultato. Ora ci prepariamo per il big match della settimana prossima"

Il pareggio della Juve è una buona notizia o cambia poco?

"Io non sapevo neanche del risultato della Juve. Per noi era importante vincere questa partita. Noi ci faremo trovare pronti".

Sempre più terzi.

"La classifica è bella. E’ un buon periodo per noi ma dobbiamo continuare".

Un bilancio sulla tua stagione?

"Ho avuto un periodo all’inizio dove dovevo ambientarmi perchè la Lazio gioca in maniera diversa rispetto alla Spal. Sono veramente felice per quello che ultimamente sto dando alla squadra"

C’è qualcuno con cui hai legato di più?

"Sono tutti dei bravi ragazzi che sin dal primo giorno mi hanno accolto alla grande. Ci troviamo alla grande, il gruppo è bellissimo e questo è un punto a nostro favore".

Si può battere la Juve?

"Pensiamo al campionato che è molto importante. Sicuramente la Juve si può battere, ce la metteremo tutta".