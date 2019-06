TMW - Lecce, da Majer a Tabanelli: in arrivo serie di rinnovi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce a lavoro sul mercato. In arrivo una serie di prolungamenti di contratto. Tabanelli rinnoverà fino al 2020 con opzione fino al 2021, operazione in attesa di essere ufficializzata. Prolungherà anche Majer fino al 2022. E poi sarà il momento di Falco e Petriccione. Il Lecce riparte da alcuni tasselli importanti della stagione precedente. Club a lavoro, rinnovi in arrivo...