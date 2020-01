© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lecce al lavoro sul mercato. Oggi sarà il giorno di Alessandro Deiola, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari e opzione di controriscatto a favore dei sardi. I salentini sono al lavoro anche per Riccardo Saponara del Genoa e oggi può essere una giornata importante. Il Lecce si muove. Deiola ad un passo. Poi Saponara. In uscita La Mantia, l’Empoli aumenta il pressing...